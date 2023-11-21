Nihal Candan'ın evli olduğu ortaya çıktı
Kara para aklama ve suç örgütüne üye olma iddiasıyla tutuklanan Nihal Candan'ın, 4 ay önce nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç örgütüne üye olma, kurma suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Nihal ve Bahar Candan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kardeşlerden Nihal Candan'ın bir süre önce evlendiği ortaya çıktı.
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NİKAH GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Show Haber'in aktardığına göre, Nihal Candan 4 ay önce evlendi ama evliliğine dair tek bir paylaşım yapmadı. 28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikah görüntüleri de ortaya çıktı. Çiftin nikah şahidi ise Candan kardeşlerin anne ve babası oldu.
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Mehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evdeydi ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı. Çiçek karısını bu süreçte yalnız bıraktı ve hiçbir anda yanında bulunmadı ve sessizliğe gömüldü.
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