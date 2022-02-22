Nihal Candan'ın kıyafetsiz paylaşımı sosyal medyayı salladı
İşte Benim Stilim programı ile üne kavuşan kardeşi Bahar Candan ile sıkça magazin gündemine gelen Nihal Candan son pozu ile adeta sosyal medyayı salladı.
Magazin dünyasında kendilerinden sıkça bahsettiran Nihal – Bahar Candan kardeşler sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.
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Getiğimiz aylarda İzzet Yıldızhan'la çatışma yaşayan İşte Benim Stilim yıldızı Nihal Candan, bu kez kıyafetsiz paylaşımıyla olay oldu.
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Gün içinde pek çok hikaye paylaşımı yapan Nihal Candan'ın spor salonunda spor yaptığı görüntüler ilgi odağı oldu.
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Candan'ın spor sonrası yaptığı paylaşım ise takipçilerini şaşırttı.
Fenomen isim, saçları yapılırken kendisini kıyafetsiz olarak videoya çekti.
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