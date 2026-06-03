Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya fenomeni gelini Fatma Soydaş'ın aylık geliri dudak uçuklattı
Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla tanınan fenomen Fatma Soydaş'ın sosyal medya geliri dudak uçuklattı. Sinem Yıldız'ın programında yapılan mali hesaplamaya göre, eski mesleği muhasebeciliği bırakan Soydaş'ın TikTok abonelerinden kazandığı net gelir 20'den fazla asgari ücretlinin aylık gelirini geçti...
Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile birlikte çektiği videolarla sosyal medyada büyük bir tanınırlık elde eden fenomen Fatma Soydaş'ın aylık dijital kazancı, katıldığı televizyon programında tüm şeffaflığıyla ortaya çıktı.
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Geçmişte muhasebeci olarak çalışan ancak dijital dünyadaki hızlı yükselişinin ardından mesleğini bırakmak zorunda kalan Soydaş, Sinem Yıldız'ın sunduğu programa konuk oldu.
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Haber3com'un derlediği bilgilere göre; canlı yayında yapılan kalem kalem hesaplamalar neticesinde genç fenomenin yalnızca TikTok abonelik sisteminden ayda net 600 bin TL gelir elde ettiği belirlendi.
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Dijital mecralara büyük emek harcadığını vurgulayan Fatma Soydaş, platformlardaki özel abonelik sisteminin detaylarını paylaştı.
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