Nilperi Şahinkaya, erkeklerden aldığı en garip teklifi açıkladı
Nilperi Şahinkaya katıldığı bir programda sosyal medya da erkek takipçilerinden gelen en garip teklifi açıkladı.
Nilperi Şahinkaya, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde 'Mesude' karakteriyle karşımıza çıkmıştı.
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34 yaşındaki güzel oyuncu şimdi de 'Erşan Kuneri' dizisiyle izleyiciyle buluştu.
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Deniz Yıldızı,Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp, Kiraz Mevsimi, N'olur Ayrılalım, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Yaşamayanlar, Aynen Aynen, Kuzgun, Yeni Hayat, Yasak Elma, Benim Babam Bir Melek, Deli Aşk, Karakomik Filmler gibi birçok yapımda yer aldı.
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Ekran önü kariyerinin yanı sıra güzel oyuncu tiyatro sahnesinde de vakit harcadı.
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