Nilperi Şahinkaya, erkeklerden aldığı en garip teklifi açıkladı

Deniz Yıldızı,Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp, Kiraz Mevsimi, N'olur Ayrılalım, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Yaşamayanlar, Aynen Aynen, Kuzgun, Yeni Hayat, Yasak Elma, Benim Babam Bir Melek, Deli Aşk, Karakomik Filmler gibi birçok yapımda yer aldı.