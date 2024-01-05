Nilperi Şahinkaya'da +18'lik itiraf: ''Yatakta kelepçeye hayır demem''
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, katıldığı Youtube programında "Yatakta kelepçeye hayır demem" düşüncesine katıldığını ifade etti.
Ekranların kızıl güzeli Nilperi Şahinkaya katıldığı Youtube yayınında yaptığı yatak odası itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Oyunculuğu, samimiyeti ve güzelliğiyle çok sevilen Şahinkaya Melis İşten'in Youtube'de yayınlanan programına konuk oldu.
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Şahinkaya, programda yatakta kelepçeye hayır demeyeceğini söyledi, ve yine herkesi güldürdü.
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Programda söylenen cümlelerden hangisine katılıyorsunuz bölümünde, "Ülkemizin ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda oldukça arkaik müdahalelerle yönetildiğini düşünüyorum ve yatakta kelepçeye hayır demem" düşüncesine katıldığını ifade etti.
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