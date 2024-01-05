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  4. Nilperi Şahinkaya'da +18'lik itiraf: ''Yatakta kelepçeye hayır demem''

Nilperi Şahinkaya'da +18'lik itiraf: ''Yatakta kelepçeye hayır demem''

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, katıldığı Youtube programında "Yatakta kelepçeye hayır demem" düşüncesine katıldığını ifade etti.

Nilperi Şahinkaya'da +18'lik itiraf: ''Yatakta kelepçeye hayır demem'' - Resim: 1

Ekranların kızıl güzeli Nilperi Şahinkaya katıldığı Youtube yayınında yaptığı yatak odası itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Nilperi Şahinkaya'da +18'lik itiraf: ''Yatakta kelepçeye hayır demem'' - Resim: 2

Oyunculuğu, samimiyeti ve güzelliğiyle çok sevilen Şahinkaya Melis İşten'in Youtube'de yayınlanan programına konuk oldu. 

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Nilperi Şahinkaya'da +18'lik itiraf: ''Yatakta kelepçeye hayır demem'' - Resim: 3

Şahinkaya, programda yatakta kelepçeye hayır demeyeceğini söyledi, ve yine herkesi güldürdü.

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Nilperi Şahinkaya'da +18'lik itiraf: ''Yatakta kelepçeye hayır demem'' - Resim: 4

Programda söylenen cümlelerden hangisine katılıyorsunuz bölümünde, "Ülkemizin ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda oldukça arkaik müdahalelerle yönetildiğini düşünüyorum ve yatakta kelepçeye hayır demem" düşüncesine katıldığını ifade etti.

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