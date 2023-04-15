Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi S.S.'nin suç örgütü lideri olduğu iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı merak konusu oldu. Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Son dönemde yıldızı parlayan oyuncular arasında yer alan Nilsu Berfin Aktaş, bu sefer eşi yüzünden gündem oldu. Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi S.S.'nin yönettiği iddia edilen suç örgütüne Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli yakalanırken Nilsu Berfin Aktaş'ın eşinin yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
Gözler Nilsu Berfin Aktaş'a çevrilmişken ünlü oyuncu Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan güzel oyuncu, kuaförüyle pozunu paylaştı.
Peki Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...
NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?
17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da doğan Nilsu Berfin Aktaş 24 yaşında. 2017 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı programıyla adını duyuran Nilsu Berfin Aktaş, şöhret basamaklarını adım adım tırmanmaya başladı.
Reklam projelerinin yanı sıra Kuzey Yıldıızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle beğeni toplamıştır.