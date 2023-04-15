Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Gözler Nilsu Berfin Aktaş'a çevrilmişken ünlü oyuncu Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan güzel oyuncu, kuaförüyle pozunu paylaştı.

Peki Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...