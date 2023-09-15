Nisa Bölükbaşı sonunda sessizliğini bozdu
2022 Survivor'ın tartışmalı şampiyonu Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2024 için dikkat çeken açıklama.
2022 Survivor'ın tartışmalı şampiyonu, 'SMS olmasaydı kazanamazdı' denilen Nisa Bölükbaşı sosyal medyada yapılan yorumlara sonunda yanıt verdi. çekti.
Acun Ilıcalı Survivor 2024 sezonu için çalışmalara başladı. Yarışmacıları açıklayan Acun Ilıcalı All Star'a dair, "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor" demişti.
Turabi, Nihat Altınkaya, Nagehan Karadere, Ogeday Girişken, Yiğit Poyraz, Damla Can, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Merve Aydın'ın isimlerinin açıklandığı Survivor gündemden düşmüyor.
"SMS olmasa kazanamazdı" denilen şampiyon Nisa Bölükbaşı kendisine gelen mesajlardan bıktı.