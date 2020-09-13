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  3. 13 Eylül 2020 00:51

Nisa’nın paylaşımına Barış Murat Yağcı’dan olay yorum

Nisa Bölükbaşı Survivor programının sona ermesinin ardından memleketi Prag'a dönmüştü. Prag'ta ailesiyle zaman geçiren Nisa Bölükbaşı İstanbul'a gelince soluğu Barış Murat Yağcı'nın yanında aldı.

Nisa’nın paylaşımına Barış Murat Yağcı’dan olay yorum

Nisa Bölükbaşı Survivor programının sona ermesinin ardından memleketi Prag'a dönmüştü. Prag'ta ailesiyle zaman geçiren Nisa Bölükbaşı İstanbul'a gelince soluğu Barış Murat Yağcı'nın yanında aldı.

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Nisa’nın paylaşımına Barış Murat Yağcı’dan olay yorum

İkilinin arasındaki samimi görüntüler aşk iddialarının fitilini ateşledi. Çeşme'de bir mekan çıkışında sarmaş dolaş görüntülenen ikili geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

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Nisa’nın paylaşımına Barış Murat Yağcı’dan olay yorum

Anıtkabir gezisinden sonra ikili Barış Murat Yağcı'nın doğduğu Alaçatı'ya gitti. Barış Murat Yağcı'nın Nisa'yı Alaçatı Hacımemiş'teki babasının yanına tanışmak için götürdüğü iddia edildi.

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Nisa’nın paylaşımına Barış Murat Yağcı’dan olay yorum

'KALBİM VE RUHUM' Alaçatı'da bir sahilde poz veren Survivor Nisa Bölükbaşı paylaşımına, "Kalbim ve ruhum aynen burası gibi" notunu ekledi.

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