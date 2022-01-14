Nişanlısı ile 2,5 aylık hamile iken evlenen Ece Ronay'dan boşanma paylaşımı
Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle tanınan ve 2,5 aylık hamile iken nişanlısı Mehmet Bilir ile evlenen Ece Ronay'dan bomba bir açıklama geldi.
Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle tanınan ve 2,5 aylık hamile iken nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan TikTok fenomeni Ece Ronay ''Mehmet'i boşayacağım'' dedi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine 'taciz' mesajları attığınıifade ederek yazışmaları ifşa etmesiyle magazin gündemine oturan, 2,5 aylık hamile olduğunu açıkladıktan sonra nişanlısı Mehmet Bilir ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, eşi Mehmet Bilir'e 'boşanma' mesajı vermesiyle dikkat çekti. , bebeğinin erkek olma ihtimaline karşılık bu durumun hiç hoşuna gitmediğinden söz ederek, ''Mehmet'i boşayacağım'' demesi dikkatlerden kaçmadı.
Evleneli bir hafta olmadan 'boşanma' paylaşımı yapınca kafa karıştırdı!
Kibinde oynayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile "taciz ve sesli görüntülü bir iletiyle hakaret" iddialarıyla mahkemelik olan 29 yaşındaki şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay geçtiğimiz günlerde hamile olduğunun ortaya çıkmasının ardından nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu. Hızlı evliliği ile sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiren Ece Ronay, son olarak 'boşanma' paylaşımı yapınca takipçilerini şaşırttı.
Bebek 'erkek' diye...
Geçtiğimiz günler içerisinde sevgilisi Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan Ece Ronay’ın daha önceden 2,5 aylık hamile olduğu haberleri magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Bebeğinin erkek olma ihtimaline karşılık bu durumdan hoşnut olmadığını söyleyen Ronay’ın sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı.