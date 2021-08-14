Nişanlısı, ünlü oyuncunun çıplak pozlarını paylaştı
Amerikalı güzel oyuncu Bella Thorne'un şarkıcı nişanlısı Benjamin Mascolo Thorne’nin çırılçıplak pozunu yayınladı ve paylaşımına "Bana her gün ilham verdiğin için teşekkür ederim, seni seviyorum" notu düştü.
Amerikalı oyuncu Bella Thorne, bir süredir birliktelik yaşadığı şarkıcı Benjamin Mascolo ile evlilik yolunda ilerliyor.
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Mascolo, nişanlısının sabah yatakta çektiği çıplak pozlarını paylaştı.
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Mascolo sevgilisinin çıplak şekilde uyurkenki hallerini çekerek sosyal medyada yayınladı.
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