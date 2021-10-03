Nişanlısından ayrılan Survivor şampiyonu İsmail Balabanyeni sevgilisiyle yakalandı

Survivor 2021'in şampiyonu olan İsmail Balaban hem güreşteki başarıları hem de özel hayatı ile gündemde. Survivor'da annesi ile yaptığı görüşmenin ardından nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban yeni sevgilisi ile el ele yakalandı. Hem de bakın kiminle...