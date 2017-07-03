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  3. 03 Temmuz 2017 08:13

Ellerini öperek sevdi

Ünlü oyuncu Demet Evgar, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncunun birlikte oturduğu genç kızın ellerini öpmesi şaşırttı.

Ellerini öperek sevdi

İçeceklerini içtikten sonra mekandan ayrılan ve yürümeye başlayan ve aşırı sıcakta geniş şapka takan Evgar, yine genç kızın elinden tutarak neşeli halde yürümeye başladı.

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Ellerini öperek sevdi

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Bu sırada fotoğraflandığını fark eden oyuncu elini bıraktı. Evgar, “Yanınızdaki iki kadın kim?” sorusu üzerine, “Biri kuzenim diğeri de onun arkadaşı” diye konuşurken, ele ele tutuştuklarının hatırlatılmasıyla “Kendisi benim yeğenimin arkadaşı ve kardeşim gibidir' demekle yetindi.

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Ellerini öperek sevdi

Yeni sezonda bir sinema filminde rol alacağını söyleyen ve bir de dizi projesi olduğunu belirten Demet Evgar daha sonra yeğenlerim dediği iki güzelle taksiye binerek gözlerden kayboldu.

Kaynak: Milliyet

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Ellerini öperek sevdi

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