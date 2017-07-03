Ellerini öperek sevdi
Ünlü oyuncu Demet Evgar, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncunun birlikte oturduğu genç kızın ellerini öpmesi şaşırttı.
İçeceklerini içtikten sonra mekandan ayrılan ve yürümeye başlayan ve aşırı sıcakta geniş şapka takan Evgar, yine genç kızın elinden tutarak neşeli halde yürümeye başladı.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Bu sırada fotoğraflandığını fark eden oyuncu elini bıraktı. Evgar, “Yanınızdaki iki kadın kim?” sorusu üzerine, “Biri kuzenim diğeri de onun arkadaşı” diye konuşurken, ele ele tutuştuklarının hatırlatılmasıyla “Kendisi benim yeğenimin arkadaşı ve kardeşim gibidir' demekle yetindi.
Yeni sezonda bir sinema filminde rol alacağını söyleyen ve bir de dizi projesi olduğunu belirten Demet Evgar daha sonra yeğenlerim dediği iki güzelle taksiye binerek gözlerden kayboldu.
Kaynak: Milliyet