Ellerini öperek sevdi

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Bu sırada fotoğraflandığını fark eden oyuncu elini bıraktı. Evgar, “Yanınızdaki iki kadın kim?” sorusu üzerine, “Biri kuzenim diğeri de onun arkadaşı” diye konuşurken, ele ele tutuştuklarının hatırlatılmasıyla “Kendisi benim yeğenimin arkadaşı ve kardeşim gibidir' demekle yetindi.