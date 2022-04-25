Nükhet Duru eleştirilere rest çekti: ''Benim yaşlılığım benim kararım''
Nükhet Duru, kendisine "Çok şımarık davranıyorsunuz... Daha yerinde hareket ederseniz iyi olur" diyen bir sosyal medya kullanıcısına "Benim yaşım, benim yaşlılığım benim kararım" diyerek yanıt verdi.
Türk pop müziğinin efsanelerinden Nükhet Duru, Instagram'da kendisini şımarık olmakla ve 'yerinde davranmamakla' itham eden bir kullanıcıya "Benim yaşım, benim yaşlılığım benim kararım!" diye tepki gösterdi.
Duru, kullanıcının kendisine gönderdiği mesajı Twitter'dan paylaşarak, "Eleştirilerinizde daha nesnel ve anlayışlı olmanızı öneririm" dedi.
ıcının "Ya Nükhet Hanım çok şımarık
Nükhet Duru'nun paylaştığı mesajda, kullanıcının "Ya Nükhet Hanım çok şımarık davranıyorsunuz çok yakışmıyor size her zaman mı öyleydiniz ben yeni mi görüyorum güzel değil biraz daha yerinde hareket ederseniz iyi olur sizi çok seviyorum aslında" dediği görülüyor.
Twitter'dan bu mesajı ifşa eden Nükhet Duru da, "Benim yaşım, benim yaşlılığım benim kararım! İstersem evde oturup örgü örüp kedilerimle vakit geçirmeyi, istersem setlerde neşeli videolar çekmeyi seçerim. İster dizlerimin ağrısına rağmen dans ederim, ister işim yoksa bütün gün uyur emeklilik yaşarım" dedi.