Nükhet Duru eleştirilere rest çekti: ''Benim yaşlılığım benim kararım''

Nükhet Duru'nun paylaştığı mesajda, kullanıcının "Ya Nükhet Hanım çok şımarık davranıyorsunuz çok yakışmıyor size her zaman mı öyleydiniz ben yeni mi görüyorum güzel değil biraz daha yerinde hareket ederseniz iyi olur sizi çok seviyorum aslında" dediği görülüyor.