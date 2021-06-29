Nükhet Duru'dan olay itiraf: Seksi olmayı suç gibi taşıdım
Ünlü sanatçı Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in yeni bölümünün konuğu oldu. Nükhet Duru kendisini seksi bulduğunu söyledi. Seksi olmayı uzun süre bir suç gibi taşıdığını itiraf etti.
Ünlü sanatçı Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in yeni bölümünün konuğu oldu. Nükhet Duru kendisini seksi bulduğunu söyledi. Seksi olmayı uzun süre bir suç gibi taşıdığını itiraf etti.
70’lerden günümüze her daim dinlenen ve merak edilen, şarkıları kadar neşesi ve danslarıyla da hafızalara kazınan Nükhet Duru, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Kendini iflah olmaz bir iyimser olarak anlatan, sosyal medyadan durmadan evlilik teklifleri aldığını söyleyen Duru, “Seksi olmayı uzun süre suç gibi taşıdım" dedi.
"O beni daha da seksi yaptı"
Duru, "Seksi olmamak için bir şeyler denedim, o beni daha da seksi yaptı” diye konuştu.
Duru, Şubat 2020'de yine Hakan Gence'ye verdiği röportajda "Libidonuz yüksek midir?" sorusuna "10 yıldır kimseyle flört etmiyorum. Buna libidosu yüksek mi denir?" diye cevap vermişti.