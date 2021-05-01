Nur Fettahoğlu son paylaşımıyla korkuttu
Rol aldığı dizilerle ekranların en sevilen oyuncularından biri haline gelen Nur Fettahoğlu, Kağıt Ev dizisiyle yeniden ekranlara döndü. Tüm dikkatleri üzerine çeken Fettahoğlu, son paylaşımıyla takipçilerini korkuttu.
Sekiz yıl evli kaldığı Levent Veziroğlu'ndan boşanan güzel oyuncunun Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta iğne ipliğe döndüğü görüldü.
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Sabah yatakta pozunu paylaşan Fettahoğlu, "Kalktım-madım!" diye yazdı. Başımız dönüyor avare..." diye yazdı. Oyuncuya takipçileri, "Çok güzelsin ama aşırı zayıflamışsın bu kadar iyi değil biraz kilo al" yorumunda bulundu.
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Son paylaşımıyla takipçilerini korkutan Nur Fettahoğlu, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi. Bir dönem spikerlik yapan güzel oyuncunun yıllar içindeki değişimi pes dedirtti. İşte Nur Fettahoğlu ve birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimi…
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Nur Fettahoğlu
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