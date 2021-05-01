Nur Fettahoğlu son paylaşımıyla korkuttu

Sabah yatakta pozunu paylaşan Fettahoğlu, "Kalktım-madım!" diye yazdı. Başımız dönüyor avare..." diye yazdı. Oyuncuya takipçileri, "Çok güzelsin ama aşırı zayıflamışsın bu kadar iyi değil biraz kilo al" yorumunda bulundu.