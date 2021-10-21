Nur Fettahoğlu'ndan siyah mayolu pozu olay oldu
Son olarak 'Kağıt Ev' adlı dizide Erdal Beşikçioğlu ile başrolleri paylaşan Nur Fettahoğlu, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. 40 yaşındaki oyuncu, son olarak siyah mayosuyla evinde çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Yaz aylarını Bodrum'da geçiren, şimdilerde yeni projesi için kolları sıvayan Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
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Zaman zaman verdiği pozlarla adından söz ettiren güzel oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti.
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Fettahoğlu, yaz aylarında evinde siyah mayosuyla çekilen bir fotoğrafını 'tb' notuyla yayınladı.
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Instagram'da yaklaşık iki milyon takipçisi olan 40 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans" notunu düştü. Fettahoğlu'nun bu pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.
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