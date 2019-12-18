  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Aralık 2019 09:48

Nur Yerlitaş modaevini kapattı mı ?

Modacı Nur Yerlitaş, önceki gün Fulya'da bulunan modaevine girerken görüntülend.i Yerlitaş, atolyesini kapattığı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

Nur Yerlitaş modaevini kapattı mı ?

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Nur Yerlitaş'ın atölyesini kapatacağı ve sektörden emekli olacağı iddia edilmişti.

1/ 7
Nur Yerlitaş modaevini kapattı mı ?

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, üzerindeki kürkün gerçek değil taklit olduğunu söyleyerek söze giren ünlü modacı, o iddiaları yanıtladı.

2/ 7
Nur Yerlitaş modaevini kapattı mı ?

Nur Yerlitaş, moda evini kapatmadığını söylerken, atölyesinde Ajda Pekkan'ın bir programı için kostüm çalışması yaptığını da duyurdu.

3/ 7
Nur Yerlitaş modaevini kapattı mı ?

İyi olup olmadığı sorulan Yerlitaş, "Sağlık durumum şu an iyi, her şey yalan sağlık gerçek. En önemli şey sağlık" dedi

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM