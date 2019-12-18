Nur Yerlitaş modaevini kapattı mı ?
Modacı Nur Yerlitaş, önceki gün Fulya'da bulunan modaevine girerken görüntülend.i Yerlitaş, atolyesini kapattığı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.
Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Nur Yerlitaş'ın atölyesini kapatacağı ve sektörden emekli olacağı iddia edilmişti.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, üzerindeki kürkün gerçek değil taklit olduğunu söyleyerek söze giren ünlü modacı, o iddiaları yanıtladı.
Nur Yerlitaş, moda evini kapatmadığını söylerken, atölyesinde Ajda Pekkan'ın bir programı için kostüm çalışması yaptığını da duyurdu.