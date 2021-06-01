Nurdan Beşen'den karnı burnunda yeni poz

Objektif karşısına geçen Nurdan Beşen, bu gönderisine, "Göbeğimle ilgili bir şey yazmayayım diyorum ama fotoğrafa baktığımda bundan başka bir şey görmüyorum..." notunu düştü. Hamileliğinde 33. haftaya basan Beşen'in gönderisi takipçilerinden kısa sürede 10 binden fazla beğeni aldı.