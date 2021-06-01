Nurdan Beşen'den karnı burnunda yeni poz
Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, bebeklerine kavuşmak için geri sayıma başladı.
Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, bebeklerine kavuşmak için geri sayıma başladı.
Annelik heyecanını zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Beşen'den yeni fotoğraf geldi.
Objektif karşısına geçen Nurdan Beşen, bu gönderisine, "Göbeğimle ilgili bir şey yazmayayım diyorum ama fotoğrafa baktığımda bundan başka bir şey görmüyorum..." notunu düştü. Hamileliğinde 33. haftaya basan Beşen'in gönderisi takipçilerinden kısa sürede 10 binden fazla beğeni aldı.
"BU YIL DÖNÜMÜMÜZÜ ÜÇ KİŞİ KUTLUYORUZ"
Çİft, geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde 3. yılı geride bırakmışlardı. Eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Büyükak, konuyla ilgili, "Bu yıl dönümümüzü üç kişi kutluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.