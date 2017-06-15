İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni gelir kapısı
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, çanta tasarımı işine girdi. Çantaların tanesini 3 Bin TL'ye Yeşilçay, Arap hayranından 300 bin TL'lik sipariş aldı.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bundan birkaç ay önce tasarladığı çantaları satmaya başlamıştı. Çantaların tanesini 3 bin TL'ye satan Yeşilçay, Arap hayranından 100 adet sipariş aldı ve 300 bin TL'yi nakit olarak cebine koydu.
Rol aldığı diziler Ortadoğu'da gösterilen Nurgül Yeşilçay'ın, Arap bir hayranı mağazayı arayıp 100 adet çanta siparişi verdi ve 300 bin TL'yi peşin yolladı.
Nurgül Yeşilçay,set aralarında, sahne sırası beklerken kendine kalan tüm vakti nakış yaparak değerlendiriyormuş ve yaptığı bu nakışları çanta haline getirmeye başlamış.