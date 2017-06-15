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  3. 15 Haziran 2017 09:15

İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni gelir kapısı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, çanta tasarımı işine girdi. Çantaların tanesini 3 Bin TL'ye Yeşilçay, Arap hayranından 300 bin TL'lik sipariş aldı.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni gelir kapısı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bundan birkaç ay önce tasarladığı çantaları satmaya başlamıştı. Çantaların tanesini 3 bin TL'ye satan Yeşilçay, Arap hayranından 100 adet sipariş aldı ve 300 bin TL'yi nakit olarak cebine koydu.

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İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni gelir kapısı

Rol aldığı diziler Ortadoğu'da gösterilen Nurgül Yeşilçay'ın, Arap bir hayranı mağazayı arayıp 100 adet çanta siparişi verdi ve 300 bin TL'yi peşin yolladı.

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İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni gelir kapısı

Nurgül Yeşilçay,set aralarında, sahne sırası beklerken kendine kalan tüm vakti nakış yaparak değerlendiriyormuş ve yaptığı bu nakışları çanta haline getirmeye başlamış.

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İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni gelir kapısı

Bu uğraşıyla ilgili olarak "Kendimi bildim bileli resim yaparım, el işlerine yatkınlığım var. Zamana hükmetmek yerine onu en doğru en verimli şekilde kullanıyorum" diyen Yeşilçay işi ticarete dökmüştü.

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