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Nurgül Yeşilçay gençlik fotoğrafını paylaştı

Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan "20 - 25 yılı var" notuyla gençlik fotoğrafını paylaştı.

Nurgül Yeşilçay gençlik fotoğrafını paylaştı - Resim: 1

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.Fazla kilolarından kurtulan Nurgül Yeşilçay, yeni paylaşım geldi.

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Nurgül Yeşilçay gençlik fotoğrafını paylaştı - Resim: 2

Nostaljik paylaşımda bulunan Nurgül Yeşilçay'ın "20 - 25 yılı var" notuyla paylaştığı gençlik karesi ilgi odağı oldu.

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Nurgül Yeşilçay gençlik fotoğrafını paylaştı - Resim: 3

20'li yaşlardaki Nurgül Yeşilçay duru güzelliğiyle mest etti.Zayıflama sırrı çok merak edilen Nurgül Yeşilçay sırrını şöyle vermişti: "Gece yemek yemeyi bıraktım""Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."

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Nurgül Yeşilçay gençlik fotoğrafını paylaştı - Resim: 4
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