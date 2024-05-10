Nurgül Yeşilçay kilo verme sırrını açıkladı
Ekranların güzel oyuncusu Nurgül Yeşilçay baştan aşağı değiştirdiği imajıyla hayranlarının karşısına çıkarken, kendisini fazla kilolarından kurtaran sağlıklı kilo verme sırrını da açıkladı.
İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
Son olarak verdiği kilolar ile adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, fit haliyle beğeni topluyor.
Yeşilçay'ın uyguladığı diyet programıyla tamı tamına 16 kilo verdiği öğrenildi. Aralıklı oruç yöntemiyle sağlıklı bir şekilde kilo kontrolü sağlayan oyuncu, sabahları bir süre yemek yemeyerek günü aç kapatıyor ve akşamları yatmadan 4 saat önce yemek yemeyi bırakarak vücudunun dinlenme sürecine geçmesine olanak tanıyor
Nurgül Yeşilçay'ın sağlıklı kilo verme sırrıyla ilgili yaptığı açıklamada "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun." ifadelerini kullandı.