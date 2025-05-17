Nurgül Yeşilçay, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenip espriyi patlattı
Bir süre önce tam 17 kilo birden verip bambaşka bir görünüme kavuşsa da hızla verdiği kiloları geri alan Nurgül Yeşilçay "Sağlık Bakanlığı dışarıdan şişkoları mı topluyormuş? Böyle bir şey var mı? Öyleyse çıkmam ben dışarı. Arabadan da inmem" dedi.
Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sıkı bir diyetle 30 günde 17 kilo birden vermişti...
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Ancak fazla kilolarından kurtulup genç mankenleri kıskandıran bir görünüme kavuşan Nurgül Yeşilçay "30 günde 17 kilo verilmez. 2 yılda 15 kilo... Hatta ilk aylar hiç veremeyip vazgeçmek istiyorsun vazgeçmezsen vermeye başlıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.
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Ancak Nurgül Yeşilçay diyetin peşini bırakınca verdiği kiloları tekrar aldı...
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Yeniden balık etli haline dönen Nurgül Yeşilçay Sağlık Bakanlığı'nın kamuya açık alanlarda kilo ölçümü yapılacağını duyurmasının ardından espriyi patlattı.
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