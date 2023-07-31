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Nurgül Yeşilçay tatilde: Formda vücuduyla dikkat çekti

Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu'nda Alanur karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay, Marmaris Bozburun'da tatilde görüntülendi.

Nurgül Yeşilçay tatilde: Formda vücuduyla dikkat çekti - Resim: 1

Kanal D’de ekrana gelen ‘Veda Mektubu’ dizisinde Alanur karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tatile çıktı.

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Nurgül Yeşilçay tatilde: Formda vücuduyla dikkat çekti - Resim: 2

Çift, Bozburun’daki teknelerinde aşka geldi. Sevgilisini öpen oyuncu, teknenin neşe kaynağı oldu.

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Nurgül Yeşilçay tatilde: Formda vücuduyla dikkat çekti - Resim: 3

Nurgül Yeşilçay “Bu yaz ilk kez denize gireceğim” deyip tatile çıkmıştı.

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Nurgül Yeşilçay tatilde: Formda vücuduyla dikkat çekti - Resim: 4

Son dönem verdiği kilolarla dikkat çeken Yeşilçay oldukça formda görünüyordu.

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