Nurgül Yeşilçay tatilde: Formda vücuduyla dikkat çekti
Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu'nda Alanur karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay, Marmaris Bozburun'da tatilde görüntülendi.
Kanal D’de ekrana gelen ‘Veda Mektubu’ dizisinde Alanur karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tatile çıktı.
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Çift, Bozburun’daki teknelerinde aşka geldi. Sevgilisini öpen oyuncu, teknenin neşe kaynağı oldu.
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Nurgül Yeşilçay “Bu yaz ilk kez denize gireceğim” deyip tatile çıkmıştı.
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Son dönem verdiği kilolarla dikkat çeken Yeşilçay oldukça formda görünüyordu.
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