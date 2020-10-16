Nurgül Yeşilçay'dan olay yaratacak itiraf!
Etiler'de bir mekanda görüntülenen Nurgül Yeşilçay'ın Masumlar Apartmanı dizisi hakkındaki itirafı duyanları şaşırttı.
Pandemi nedeniyle yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile düğününü ertelemek zorunda kalan Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken kameraların objektifine yakalandı.
Yeşilçay, yeni projesi hakkında konuşurken TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini daha önce kendisinin oynadığını söyleyerek herkesi şaşırttı.
TRT ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterine benzer bir rolü üstlendiğini söyleyen Nurgül Yeşilçay, "Temizlik hastası bir kadını canlandıracağım. Ezgi Mola da oynuyor ama biz onlardan daha önce yaptık. Haziran'da çektik" diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.