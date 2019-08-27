Nurgül Yeşilçay'dan sirtakili düğün açıklaması
Nurgül Yeşilçay Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Paylaştığı fotoğrafının notuna "Komşu gelinimiz oldu. Düğünümüz bol sirtakiliydi. Mutlulukla, güzellikle çok güzel yıllara inşallah" yazan Nurgül Ye
Nurgül Yeşilçay Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Paylaştığı fotoğrafının notuna "Komşu gelinimiz oldu. Düğünümüz bol sirtakiliydi. Mutlulukla, güzellikle çok güzel yıllara inşallah" yazan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyanın gündemi oldu.
İşte o paylaşım: "Komşu gelinimiz oldu. Düğünümüz bol sirtakiliydi. Mutlulukla, güzellikle çok güzel yıllara inşallah"
Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı sonrası sevenleri özel hayatını merecek altına aldı. Sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın memleketini merak edenler gerçekleri öğrendiklerinde şaşkına döndü.