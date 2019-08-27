Nurgül Yeşilçay'dan sirtakili düğün açıklaması

Nurgül Yeşilçay Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Paylaştığı fotoğrafının notuna "Komşu gelinimiz oldu. Düğünümüz bol sirtakiliydi. Mutlulukla, güzellikle çok güzel yıllara inşallah" yazan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyanın gündemi oldu.