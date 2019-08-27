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  3. 27 Ağustos 2019 18:30

Nurgül Yeşilçay'dan sirtakili düğün açıklaması

Nurgül Yeşilçay Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Paylaştığı fotoğrafının notuna "Komşu gelinimiz oldu. Düğünümüz bol sirtakiliydi. Mutlulukla, güzellikle çok güzel yıllara inşallah" yazan Nurgül Ye

Nurgül Yeşilçay'dan sirtakili düğün açıklaması

Nurgül Yeşilçay Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Paylaştığı fotoğrafının notuna "Komşu gelinimiz oldu. Düğünümüz bol sirtakiliydi. Mutlulukla, güzellikle çok güzel yıllara inşallah" yazan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyanın gündemi oldu.

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Nurgül Yeşilçay'dan sirtakili düğün açıklaması

İşte o paylaşım: "Komşu gelinimiz oldu. Düğünümüz bol sirtakiliydi. Mutlulukla, güzellikle çok güzel yıllara inşallah"

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Nurgül Yeşilçay'dan sirtakili düğün açıklaması

Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı sonrası sevenleri özel hayatını merecek altına aldı. Sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın memleketini merak edenler gerçekleri öğrendiklerinde şaşkına döndü.

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Nurgül Yeşilçay'dan sirtakili düğün açıklaması

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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