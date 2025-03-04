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  4. Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı

Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı

2002-2003 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımları arasında yer alan Asmalı Konak'ta Özcan Deniz’in canlandırdığı Seymen’in büyük aşkı Bahar karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay yıllar sonra diziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı - Resim: 1

2002-2003 yılları arasında reyting rekorları kıran Asmalı Konak Bahar ve Seymen'in uçlarda yaşanan aşkı, Dicle'nin delip geçen bakışları, Sümbül Hanım'ın demiri kesen emirleri ile adını unutulmaz yapımlar arasında yazdırmıştı.

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Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı - Resim: 2

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak dizisinin teklifinin nasıl geldiğini ve kariyerindeki dönüm noktasını anlattı.

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Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı - Resim: 3

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. 

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Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı - Resim: 4

Programda, bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisiyle ilgili bilinmeyenleri anlatan Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra bir ekran efsanesi olan diziyle ilgili anlattıkları dikkat çekti.

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