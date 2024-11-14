Nurgül Yeşilçay'sızlığımızın nedeni belli oldu
Türkiye'nin güzel ve başarılı oyuncularından Nurgül Yeşilçay onu son kez ekranlarda gördüğümüz Veda Mektubu dizisinden bu yana neden kameralardan uzak kaldığını bir sitem ile açıkladı.
Türkiye'nin tartışmasız en güzel oyuncularından biri olan Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde yer almaya devam ediyor.
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Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde başrol oynayan ve bir sosyal medya fenomeni gibi sosyal medya hesaplarından sık sık kısa skeçler paylaşan Nurgül Yeşilçay uzun zamandır dizilerde neden rol almadığını sitem ederek açıkladı.
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Nurgül Yeşilçay, Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınlanan 'FÜG' programına katıldı.
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Nurgül Yeşilçay, "Sıkışık ve her şeyin üstüme geldiği zamanlarda komedi programları izliyorum. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Kabarelerin çıktığı dönem 2. Dünya Savaşı'ydı mesela, bu sıkıntılı dönemler gerçekten insanların en çok gülmeye ihtiyacı olan dönemlerdir" dedi.
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