Nuri Alço Bergen filmi için demediğini bırakmadı: Gerçekler filmde yok
Ünlü sanatçı Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde vizyona giren ve 5 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Bergen filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
5 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Bergen filmiyle ilgili sanatçı Nuri Alço demediğini bırakmadı.
1 / 18
Sinema Sanatçısı Nuri Alço, Magazinkolik.com'a Bergen filminin izleyicinin beklentisini karşıladığını düşünmediğini belirtti. Alço, Bergen filmiyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla şaşırttı.
2 / 18
Bergen ’in hazin hikâyesini tam anlamıyla filme yansıtamadıklarını söyleyen Alço, "birçok gerçekler senaryoda yoktu" dedi.
3 / 18
Alço “Geçmişten bu yana kadına şiddetin katlanarak çoğaldığı ortamda bu film de şiddete yönelik sübliminal mesajları izleyiciye vermeleri lazımdı." ifadelerini kullandı.
4 / 18