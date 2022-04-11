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Nuri Alço Bergen filmi için demediğini bırakmadı: Gerçekler filmde yok

Ünlü sanatçı Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde vizyona giren ve 5 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Bergen filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nuri Alço Bergen filmi için demediğini bırakmadı: Gerçekler filmde yok - Resim: 1

5 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Bergen filmiyle ilgili sanatçı Nuri Alço demediğini bırakmadı.

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Nuri Alço Bergen filmi için demediğini bırakmadı: Gerçekler filmde yok - Resim: 2

Sinema Sanatçısı Nuri Alço, Magazinkolik.com'a Bergen filminin izleyicinin beklentisini karşıladığını düşünmediğini belirtti. Alço, Bergen filmiyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla şaşırttı.

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Nuri Alço Bergen filmi için demediğini bırakmadı: Gerçekler filmde yok - Resim: 3

 Bergen ’in hazin hikâyesini tam anlamıyla filme yansıtamadıklarını söyleyen Alço, "birçok gerçekler senaryoda yoktu" dedi.

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Nuri Alço Bergen filmi için demediğini bırakmadı: Gerçekler filmde yok - Resim: 4

Alço “Geçmişten bu yana kadına şiddetin katlanarak çoğaldığı ortamda bu film de şiddete yönelik sübliminal mesajları izleyiciye vermeleri lazımdı." ifadelerini kullandı.

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