Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

"SEVİLEN BİR SANATÇI OLDUĞUNU HİSSETTİK"

Nuri Sesigüzel'in oğlu Mehmet Sesigüzel, babasının halka mal olmuş bir sanatçı olduğunu ifade ederek “Babam, bir gün evvel sabaha karşı vefat etti. Sağlık sorunları vardı biraz. Türk halkına mal olmuş bir sanatçıydı. Burada, halkı ve sevenlerini, telefonla arayanları, sanatçı dostlarını gördükten sonra babamla bir kez daha gurur duyduk. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm siyasiler, muhalefet liderleri, halk, sevenleri, iş arkadaşları hepsi sağ olsunlar. Biz burada ailecek gördük; sevilen bir sanatçı olduğunu hissettik. Babamızla gurur duyuyoruz. Yeni nesil tanımıyor olmasına rağmen, evlatları dört kardeşiz biz, bizler üzerinde emeği büyüktür. Beş tane de torunu var. Türk halkının başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" dedi.