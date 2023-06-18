Nursel Ergin 6 yıllık eşinden boşandığını açıkladı
Ünlü sunucu Nursel Ergin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Murat Akyer ile boşandığını duyurdu.
Yıllar önce katıldığı Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanınan Nursel Ergin, Murat Akyer ile boşandığını açıkladı.
'Mutfağım', 'Nursel'in Evi', 'Gelinim Mutfakta' gibi programların sunuculuğunu üstlenen Ergin, 2017 yılında Murat Akyer ile nikah masasına oturmuştu.
Nursel Ergin, boşanma haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ergün, Akyer'in de yer aldığı bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"İnsanı makyajdan, pahalı kıyafetlerden daha çok güzelleştiren birkaç şey söyleyeceğim; Merhamet, empati, nezaket? Ben de sadece bunlara sahip özel ruhların anlayacağını düşünüp süreci paylaşmak istiyorum. (Diğer kötü ruhlar siz tepişin, sizin için fazla derin ve uzun bir yazı, kendiniz çalın kendiniz söyleyin yormayın kendinizi)
Kısacık hayatımızın 6 yılında, en güzel şarkıları birlikte dinledik, söyledik dans ettik, birçok ülkenin yağmurun da birlikte ıslandık, güldük ,ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık yüzümüzdeki çizgilere saçımızda beyazlara şahit olduk, çok sevdik, değer verdik aşkı tattık…