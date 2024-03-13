Nursena Say'dan eleştirilere cevap geldi
Hindistan'da düzenlenen "Miss World 2024"de Türkiye'yi temsil eden Nursena Say kendisine yönelik eleştirilere ise, “Yapılan ‘başarısızlık’ kampanyası emeklerimi ve başarılarımı hiçe saymaktır. Nezaketin ve empatinin çoğaldığı bir dünyada yaşamayı dilerim” diyerek yanıt verdi.
Dünyanın en çok ses getiren yarışmalarından olan "Miss World 2024" güzellik yarışmasının kazananı Krystyna Pyszkova oldu.
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Türkiye’yi Miss World’de temsil eden Nursena Say ise, dereceye girememesi hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.
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Miss Turkey 2022 birincisi model, “Yapılan ‘başarısızlık’ kampanyası emeklerimi ve başarılarımı hiçe saymaktır. Nezaketin ve empatinin çoğaldığı bir dünyada yaşamayı dilerim” dedi.
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