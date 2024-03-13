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  4. Nursena Say'dan eleştirilere cevap geldi

Nursena Say'dan eleştirilere cevap geldi

Hindistan'da düzenlenen "Miss World 2024"de Türkiye'yi temsil eden Nursena Say kendisine yönelik eleştirilere ise, “Yapılan ‘başarısızlık’ kampanyası emeklerimi ve başarılarımı hiçe saymaktır. Nezaketin ve empatinin çoğaldığı bir dünyada yaşamayı dilerim” diyerek yanıt verdi.

Nursena Say'dan eleştirilere cevap geldi - Resim: 1

Dünyanın en çok ses getiren yarışmalarından olan "Miss World 2024" güzellik yarışmasının kazananı Krystyna Pyszkova oldu.

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Nursena Say'dan eleştirilere cevap geldi - Resim: 2

Türkiye’yi Miss World’de temsil eden Nursena Say ise, dereceye girememesi hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

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Nursena Say'dan eleştirilere cevap geldi - Resim: 3

Miss Turkey 2022 birincisi model, “Yapılan ‘başarısızlık’ kampanyası emeklerimi ve başarılarımı hiçe saymaktır. Nezaketin ve empatinin çoğaldığı bir dünyada yaşamayı dilerim” dedi.

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Nursena Say'dan eleştirilere cevap geldi - Resim: 4
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