Nusret hakkında olay iddialar! Eski çalışanları şikayetçi oldu

"SAYGI DUYULMUYORDU"

Yayınlanan haberde "Insider'ın incelemeleri sonrasında Gökçe'nin ve restoranlarının daha karanlık bir yönü ortaya çıktı. İki şehirde açılan 7 davada konuşan 9 eski çalışan, Gökçe'nin şöhret ve paraya takıntılı olduğunu söyledi. Eski çalışanlar emek sömürüsünün yanı sıra iş ortamında testosteron ağırlıklı bir çalışma kültürü olduğunu da da ileri sürdü" ifadelerine yer verildi. Insider'dan Sophia Ankel'e konuşan ve geçmişte Nusr-Et Miami'de rezervasyon sorumlusu olarak çalışan bir kadın, "Size uygulanması gerekenden çok daha az saygı duyulduğunu hissediyorsunuz, saygı duyulmuyordu" dedi.