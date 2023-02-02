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  4. Nusret sinek avlıyor! Fiyatları gören fenomenin gözleri fal taşı gibi açıldı

Nusret sinek avlıyor! Fiyatları gören fenomenin gözleri fal taşı gibi açıldı

7 ülkede 32 restoranı olan sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin New York şubesindeki fiyatlar görenlerin ağzını açık bıraktı.

Nusret sinek avlıyor! Fiyatları gören fenomenin gözleri fal taşı gibi açıldı - Resim: 1

Türkiye, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ucuz et kampanyasında buz gibi havada soğukta sıra bekleyen vatandaşların halini konuşurken sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin restoranındaki fiyatlar şok etkisi yarattı.

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Nusret sinek avlıyor! Fiyatları gören fenomenin gözleri fal taşı gibi açıldı - Resim: 2

"Salt-Bea" hareketiyle dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, Instagram'da 50 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

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Nusret sinek avlıyor! Fiyatları gören fenomenin gözleri fal taşı gibi açıldı - Resim: 3

Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olan Nusret, kısa sürede işlerini büyüterek 7 ülkede 32 restoran sahibi oldu. 

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Nusret sinek avlıyor! Fiyatları gören fenomenin gözleri fal taşı gibi açıldı - Resim: 4

Nusret'in birçok mekanı dolup taşarken ABD'nin New York şehrindeki şubesi ise sinek avlıyor. 

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