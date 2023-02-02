Nusret sinek avlıyor! Fiyatları gören fenomenin gözleri fal taşı gibi açıldı
7 ülkede 32 restoranı olan sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin New York şubesindeki fiyatlar görenlerin ağzını açık bıraktı.
Türkiye, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ucuz et kampanyasında buz gibi havada soğukta sıra bekleyen vatandaşların halini konuşurken sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin restoranındaki fiyatlar şok etkisi yarattı.
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"Salt-Bea" hareketiyle dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, Instagram'da 50 milyondan fazla takipçiye ulaştı.
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Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olan Nusret, kısa sürede işlerini büyüterek 7 ülkede 32 restoran sahibi oldu.
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Nusret'in birçok mekanı dolup taşarken ABD'nin New York şehrindeki şubesi ise sinek avlıyor.
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