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O 60 yaşında tescilli bir güzel...

60 yaşındaki Buenos Aires Güzeli Alejandra Rodríguez, Miss Argentina güzellik yarışmasında birinci olamadı ve ülkesini Miss Universe'de temsil etme hayalleri son buldu

Kaynak: Haber: BBC / Fotoğraflar: Instagram
O 60 yaşında tescilli bir güzel... - Resim: 1

Arjantin’de avukatlık yapan 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodríguez, Cumartesi günü başkent Buenos Aires’te düzenlenen Miss Arjantin Güzellik Yarışması’nda “en iyi yüz” kategorisinde birinci oldu.

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O 60 yaşında tescilli bir güzel... - Resim: 2

Ancak Rodríguez finalde birinciliği elde edemedi. Böylelikle Rodríguez’in tarihteki en yaşlı Miss Universe yarışmacısı olma umutları suya düştü.

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O 60 yaşında tescilli bir güzel... - Resim: 3

İspanyolca yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Rodríguez, yarışmaya katılımının “gelmekte olan bir değişimin ilk adımı olmasını umut ettiğini” söyledi.

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O 60 yaşında tescilli bir güzel... - Resim: 4

Rodríguez, Nisan ayında Buenos Aires Güzeli olarak taç giymiş ve o dönem manşetlere çıkmıştı. Birçok kişi de sosyal medyada yaş ayrımcılığına ilişkin klişelere meydan okuduğu için Rodríguez’e övgüler düzmüştü.

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