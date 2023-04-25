O görüntüler ortaya çıktı: Pınar Deniz bakın şöhreti nasıl yakalamış!
Vatanım Sensin dizisiyle tanıdığımız Pınar Deniz'in Murat Dalkılıç'ın klibinde oynadığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz şu sıralar ekranların en çok aranan isimlerinden bir tanesi.
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Vatanım Sensin dizisiyle tanıdığımız Pınar Deniz meğer ilk şöhretini 8 yıl önce yayınlanan klipte yakalamış.
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Murat Dalkılıç'ın "Yani" şarkısında oynayan güzel oyuncuyu görenler başta tanıyamasa da sonra o olduğunu fark ettiler.
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Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
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