  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. O görüntüler ortaya çıktı: Pınar Deniz bakın şöhreti nasıl yakalamış!

O görüntüler ortaya çıktı: Pınar Deniz bakın şöhreti nasıl yakalamış!

Vatanım Sensin dizisiyle tanıdığımız Pınar Deniz'in Murat Dalkılıç'ın klibinde oynadığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

O görüntüler ortaya çıktı: Pınar Deniz bakın şöhreti nasıl yakalamış! - Resim: 1

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz şu sıralar ekranların en çok aranan isimlerinden bir tanesi.

1 / 6
O görüntüler ortaya çıktı: Pınar Deniz bakın şöhreti nasıl yakalamış! - Resim: 2

Vatanım Sensin dizisiyle tanıdığımız Pınar Deniz meğer ilk şöhretini 8 yıl önce yayınlanan klipte yakalamış.

2 / 6
O görüntüler ortaya çıktı: Pınar Deniz bakın şöhreti nasıl yakalamış! - Resim: 3

Murat Dalkılıç'ın "Yani" şarkısında oynayan güzel oyuncuyu görenler başta tanıyamasa da sonra o olduğunu fark ettiler.

3 / 6
O görüntüler ortaya çıktı: Pınar Deniz bakın şöhreti nasıl yakalamış! - Resim: 4

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

4 / 6