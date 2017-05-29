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  3. 29 Mayıs 2017 10:55

Azeri iş adamı Ebru Şallı'nın peşinde

Son günlerde sosyal medyada Ebru Şallı olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafların şokunu yaşayan güzel mankene müthiş bir teklif geldi.

Azeri iş adamı Ebru Şallı'nın peşinde

Ebru Şallı bu yaz için süper bir teklif aldı. Azeri işadamı Mübariz Mansimov’un Bodrum Yalıkavak’taki oteli Palmarina’da üç ay boyunca haftanın altı günü, günde iki kez pilates dersleri vermesi istendi.

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Azeri iş adamı Ebru Şallı'nın peşinde

Plajda ve havuzda poz verip otelin reklamını da yapacak olan Ebru Şallı, toplam 500 bin lira kazanacağı işi anında kabul etti.

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Azeri iş adamı Ebru Şallı'nın peşinde

Güzel manken ve çocukları için otelde bir de suit tahsis edilecek.

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Azeri iş adamı Ebru Şallı'nın peşinde

Geçtiğimiz ay çıplak fotoğraf gündemiyle psikolojisi bozulan Şallı yaptığı açıklamada “O kişi ben değilim. Birileri canımı acıtmaya çalışıyor. Üstelik bunlar kadın. Onları Allah’a havale ediyorum” demişti.

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