Azeri iş adamı Ebru Şallı'nın peşinde
Son günlerde sosyal medyada Ebru Şallı olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafların şokunu yaşayan güzel mankene müthiş bir teklif geldi.
Ebru Şallı bu yaz için süper bir teklif aldı. Azeri işadamı Mübariz Mansimov’un Bodrum Yalıkavak’taki oteli Palmarina’da üç ay boyunca haftanın altı günü, günde iki kez pilates dersleri vermesi istendi.
Plajda ve havuzda poz verip otelin reklamını da yapacak olan Ebru Şallı, toplam 500 bin lira kazanacağı işi anında kabul etti.