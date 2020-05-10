Ünlü isimlerden Anneler Günü paylaşımları
Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan ünlü isimler, Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
GANİ MÜJDE
Bir kadına aldığım ilk hediyeydi. Anneler Günü’ydü. Berber çıraklığımdan kazandığım para ancak bir kolonyaya yetmişti. Çok sevinmişti ya da sevinir gibi yapmıştı. Babamdan hediye almaya çok alışkın olmayan Balkan göçmeni annem. Zaten Türkiye'ye gelir gelmez beni doğurmuştu ve ‘bana en büyük hediye sensin’ derdi. Oysa o bana en büyük hediyeymiş. O kolonya kokusu hala burnumda. Anneniz yanınızdaysa sımsıkı sarılın, bırakmayın onu. Kanatları var, uçup gidiyorlar bir zaman...
PINAR ALTUĞ
Anneler Günü’nde hep bir yanım buruk, annemi özlüyorum çünkü ama dünyanın en güzel kelimesiyle hitap edilme sebebim kucağıma geldiği günden beri de anlamı çok başka.
DEMET ŞENER
Başta kendi annem olmak üzere, anne olan, olmayan, içinde annelik şefkati barındıran tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum