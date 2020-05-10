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  3. 10 Mayıs 2020 10:47

Ünlü isimlerden Anneler Günü paylaşımları

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan ünlü isimler, Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Ünlü isimlerden Anneler Günü paylaşımları

GANİ MÜJDE
Bir kadına aldığım ilk hediyeydi. Anneler Günü’ydü. Berber çıraklığımdan kazandığım para ancak bir kolonyaya yetmişti. Çok sevinmişti ya da sevinir gibi yapmıştı. Babamdan hediye almaya çok alışkın olmayan Balkan göçmeni annem. Zaten Türkiye'ye gelir gelmez beni doğurmuştu ve ‘bana en büyük hediye sensin’ derdi. Oysa o bana en büyük hediyeymiş. O kolonya kokusu hala burnumda. Anneniz yanınızdaysa sımsıkı sarılın, bırakmayın onu. Kanatları var, uçup gidiyorlar bir zaman...

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Ünlü isimlerden Anneler Günü paylaşımları

PINAR ALTUĞ
Anneler Günü’nde hep bir yanım buruk, annemi özlüyorum çünkü ama dünyanın en güzel kelimesiyle hitap edilme sebebim kucağıma geldiği günden beri de anlamı çok başka.

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Ünlü isimlerden Anneler Günü paylaşımları

DEMET ŞENER
Başta kendi annem olmak üzere, anne olan, olmayan, içinde annelik şefkati barındıran tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum

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Ünlü isimlerden Anneler Günü paylaşımları

NAZAN ŞORAY
Her gün aklımızdasın... Hele bir arada olunca… Senden bahsetmek iyi geliyor sanki. Ama diğer günler beyninin bir yerinde sürekli kendini hatırlatan bir sızı. Türkân- Nazan- Figen

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