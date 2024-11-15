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O Ses Türkiye geri dönüyor: Jüri koltuğunda oturacak ilk isim belli oldu

O Ses Türkiye, 3 yıl aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Jüri koltuğunda kimlerin oturacağı ise merak konusu. İşte jüri üyeliği için konuşulan ilk isim...

O Ses Türkiye geri dönüyor: Jüri koltuğunda oturacak ilk isim belli oldu - Resim: 1

Acun Ilıcalı’nın sunduğu ve jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise, Seda Sayan gibi ünlü isimlerin oturduğu O Ses Türkiye’nin yeni tanıtımı yapıldı.

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O Ses Türkiye geri dönüyor: Jüri koltuğunda oturacak ilk isim belli oldu - Resim: 2

Yayınlanan fragmanın ardından programın ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. En son 3 yıl önce final yapan yarışma yalnızca yılbaşı akşamları yayınlanıyordu.

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O Ses Türkiye geri dönüyor: Jüri koltuğunda oturacak ilk isim belli oldu - Resim: 3

Öte yandan birbirinden yetenekli yarışmacıların şarkılarını seslendireceği programda jüri koltuğunda kimlerin oturacağı da merak konusu oldu. 

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O Ses Türkiye geri dönüyor: Jüri koltuğunda oturacak ilk isim belli oldu - Resim: 4

Temiz Magazin'in haberine göre, jüri koltuğunda adı geçen ilk ismin Ajda Pekkan olduğu iddia edildi.

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