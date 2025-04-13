O Ses Türkiye neden yayınlanmadı ?
TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye 2025'in TV8'in yayın akışında yer almaması sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü yayın akışında yer almaması sonrasında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.
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Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu sevilen yarışma programının yayından kaldırıldığı bile öne sürüldü.
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TV8 ya da Acun Medya cephesinden bir duyuru gelmediği sürece, programın neden yayınlanmadığı belirsizliğini korurken en son 29 Mart 2025 tarihinde yayınlanan O Ses Türkiye'nin, 19 Nisan 2025 Cumartesi akşamı yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu.
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