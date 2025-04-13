O Ses Türkiye neden yayınlanmadı ?

TV8 ya da Acun Medya cephesinden bir duyuru gelmediği sürece, programın neden yayınlanmadığı belirsizliğini korurken en son 29 Mart 2025 tarihinde yayınlanan O Ses Türkiye'nin, 19 Nisan 2025 Cumartesi akşamı yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu.