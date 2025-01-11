O Ses Türkiye sonrası Burak Kut'tan dikkat çeken Acun Ilıcalı itirafı
TV8 ekranlarında yılbaşı gecesi yayınlanan O Ses Türkiye'de sahneye damgasını vuran 90'ların Bebeto'su Burak Kut, konuk olduğu Hülya Avşar'ın programında Acun Ilıcalı ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
"Benimle Oynama", "Komple" ve "Tahtalara Vur" gibi hit şarkılara imza atan Burak Kut, O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı Özel'de sahneye çıkmış, 'Yaşandı Bitti' ve 'Benimle Oynama' parçalarını canlı seslendirmişti.
Şarkıları ve sahne şovuyla sosyal medyada övgü dolu yorumlar alan ünlü popçu, YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk olup, çok konuşulan performansı hakkında açıklamalarda bulundu.
"Acun'un aklına nasıl geldin?" sorusuna Burak Kut, şu yanıtı verdi:
"Acun enteresan bir şahsiyet. Kimse boşuna bir yere gelmezin açık bir örneği. Beni bir gece yarısı aradı. Hızlı bir şekilde istediğini anlattı, ben de saniyeler içinde mevzuyu anladım. Süre de kısıtlıydı, hızlı bir çalışma içine girdim. Onun düşüncesi bu, medyadaki koku alma yeteneği. Bence Acun bir televizyonculuk dahisi."
Ilıcalı'nın program yayınlanmadan bir gün öncesi kendisini tekrar aradığını belirten 51 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Başka bir şey daha söyleyeyim, bunu normalde söylemem. Acun kusura bakmasın. Bir gün önce montajdan arayıp, böyle bir gündem yaratacağını gördüğünü söyledi."