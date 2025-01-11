O Ses Türkiye sonrası Burak Kut'tan dikkat çeken Acun Ilıcalı itirafı

"Acun'un aklına nasıl geldin?" sorusuna Burak Kut, şu yanıtı verdi:

"Acun enteresan bir şahsiyet. Kimse boşuna bir yere gelmezin açık bir örneği. Beni bir gece yarısı aradı. Hızlı bir şekilde istediğini anlattı, ben de saniyeler içinde mevzuyu anladım. Süre de kısıtlıydı, hızlı bir çalışma içine girdim. Onun düşüncesi bu, medyadaki koku alma yeteneği. Bence Acun bir televizyonculuk dahisi."