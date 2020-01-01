O Ses Türkiye yılbaşı gecesine damga vurdu
TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, dün akşam yılbaşı özel bölümüyle ekrana geldi. Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'i sahnede görünce duygusal anlar yaşadı.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programına birbirinden ünlü isimler konuk oldu.
SEDA SAYAN'IN GÖZYAŞLARI
Programda en büyük sürprizi şarkıcı Seda Sayan yaşadı. Oğlunu sahnede gören Sayan, duygularına hakim olamadı.'Ah Geceler' şarkısını seslendiren Oğulcan Engin, annesine doğum günü sürprizi de yaptı.