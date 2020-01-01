O Ses Türkiye yılbaşı gecesine damga vurdu

SEDA SAYAN'IN GÖZYAŞLARI



Programda en büyük sürprizi şarkıcı Seda Sayan yaşadı. Oğlunu sahnede gören Sayan, duygularına hakim olamadı.'Ah Geceler' şarkısını seslendiren Oğulcan Engin, annesine doğum günü sürprizi de yaptı.