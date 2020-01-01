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  3. 01 Ocak 2020 13:24

O Ses Türkiye yılbaşı gecesine damga vurdu

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, dün akşam yılbaşı özel bölümüyle ekrana geldi. Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'i sahnede görünce duygusal anlar yaşadı.

O Ses Türkiye yılbaşı gecesine damga vurdu

Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programına birbirinden ünlü isimler konuk oldu.

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O Ses Türkiye yılbaşı gecesine damga vurdu

Eğlenceli anların yaşandığı programa ünlü isimler şarkılarıyla damga vurdu.

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O Ses Türkiye yılbaşı gecesine damga vurdu

SEDA SAYAN'IN GÖZYAŞLARI

Programda en büyük sürprizi şarkıcı Seda Sayan yaşadı. Oğlunu sahnede gören Sayan, duygularına hakim olamadı.'Ah Geceler' şarkısını seslendiren Oğulcan Engin, annesine doğum günü sürprizi de yaptı.

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O Ses Türkiye yılbaşı gecesine damga vurdu

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