O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jürileri ve sahne alacak ünlüler belli oldu

Acun Ilıcalı’nın her yıl gelenek haline getirdiği ve büyük bir heyecanla beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri ve katılımcıları belli oldu.

31 Aralık Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak olan program, birbirinden ünlü isimlerin sahne performanslarına ev sahipliği yapacak.