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  4. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürisi belli oldu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürisi belli oldu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri koltuğuna oturacak isimler belli oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürisi belli oldu - Resim: 1

Ekranların sevilen ses yarışması O Ses Türkiye, Yılbaşı Özel programıyla geri dönüyor. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak özel bölümde jüri üyeleri de belli oldu. 

 

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürisi belli oldu - Resim: 2

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü yarışmacılara puan verecek.

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürisi belli oldu - Resim: 3

Jüri, bu özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri yarışmacıları kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürisi belli oldu - Resim: 4

Öte yandan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise'nin jüride yer almaması dikkatlerden kaçmadı. 

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