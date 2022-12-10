O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürisi belli oldu
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri koltuğuna oturacak isimler belli oldu.
Ekranların sevilen ses yarışması O Ses Türkiye, Yılbaşı Özel programıyla geri dönüyor. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak özel bölümde jüri üyeleri de belli oldu.
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü yarışmacılara puan verecek.
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Jüri, bu özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri yarışmacıları kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.
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Öte yandan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise'nin jüride yer almaması dikkatlerden kaçmadı.
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