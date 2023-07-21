O Ses Türkiye'nin unutulmaz sesinin dönüşü muhteşem oldu
Ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'ye 2017 yılında katılan ve Soğuk Odalar yorumuyla unutulmayanlar arasına giren Rana Nur Sancak yıllar sonra ortaya çıktı.
Ekranların reyting rekortmeni yarışması O Ses Türkiye'de seslendirdiği 'Soğuk Odalar' performansıyla büyük beğeni toplayan Rana Nur Sancak, Murat Boz'un takımında yer almış daha sonra Yıldız Tilbe ile finale kadar yükselmişti.
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Yarışmanın ardından uzun süre görünmeyen Rana Nur Sancak yıllar sonra ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne alan Rana Nur'un son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Yarışmaya katıldığı dönemde 32 yaşında olan Rana Nur Sancak Bandırma'da yaşıyordu. Sahne çalışmaları yaparak hayatını sürdüren Rana Nur 15 yaşında mesleğe başladığını açıklamıştı.
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