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  4. O Ses Türkiye'nin unutulmaz sesinin dönüşü muhteşem oldu

O Ses Türkiye'nin unutulmaz sesinin dönüşü muhteşem oldu

Ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'ye 2017 yılında katılan ve Soğuk Odalar yorumuyla unutulmayanlar arasına giren Rana Nur Sancak yıllar sonra ortaya çıktı.

O Ses Türkiye'nin unutulmaz sesinin dönüşü muhteşem oldu - Resim: 1

Ekranların reyting rekortmeni yarışması O Ses Türkiye'de seslendirdiği 'Soğuk Odalar' performansıyla büyük beğeni toplayan Rana Nur Sancak, Murat Boz'un takımında yer almış daha sonra Yıldız Tilbe ile finale kadar yükselmişti.

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O Ses Türkiye'nin unutulmaz sesinin dönüşü muhteşem oldu - Resim: 2

Yarışmanın ardından uzun süre görünmeyen Rana Nur Sancak yıllar sonra ortaya çıktı.

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O Ses Türkiye'nin unutulmaz sesinin dönüşü muhteşem oldu - Resim: 3

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne alan Rana Nur'un son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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O Ses Türkiye'nin unutulmaz sesinin dönüşü muhteşem oldu - Resim: 4

Yarışmaya katıldığı dönemde 32 yaşında olan Rana Nur Sancak Bandırma'da yaşıyordu. Sahne çalışmaları yaparak hayatını sürdüren Rana Nur 15 yaşında mesleğe başladığını açıklamıştı.

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