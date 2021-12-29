Ödül törenine birlikte katılmışlardı! Mete Gazoz'un sevgilisi merak konusu oldu

"EROS METE'Yİ KALBİNDEN VURMUŞ"

Sosyal medyada 'Hep Mete oku vuracak değil ya, bu kez de Eros Mete'yi kalbinden vurmuş' dedirten çiftin uyumu sosyal medyada Melike Ayvaz'ın merak edilmesine neden oldu.