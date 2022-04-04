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Ödül törenine damga vuran anlar: Tuvaletteyken ismi anons edilen ünlü şarkıcı iç çamaşırını...

Son yılların yükselen yıldızlarından olan ünlü şarkıcı Doja Cat Grammy Ödül törenine damga vuran harekette bulundu.

Ödül törenine damga vuran anlar: Tuvaletteyken ismi anons edilen ünlü şarkıcı iç çamaşırını... - Resim: 1

64'üncü Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşti. 2 yıldır büyük özlem duyulan gecede ödüller sahiplerini buldu.

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Ödül törenine damga vuran anlar: Tuvaletteyken ismi anons edilen ünlü şarkıcı iç çamaşırını... - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde Paraguay'da planlanan konserinin hava koşulları nedeniyle iptal olması sonrası hayranlarının tepkisinin ardından müziği bıraktığını açıklayan Doja Cat ödül için kırmızı halıda boy gösterdi.

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Ödül törenine damga vuran anlar: Tuvaletteyken ismi anons edilen ünlü şarkıcı iç çamaşırını... - Resim: 3

Son yılların en popüler ismi olan ve şarkıları dinlenme rekorları kıran Doja Cat, en iyi ikili ya da grup performansı ödülü için sahneye anons edildi.

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Ödül törenine damga vuran anlar: Tuvaletteyken ismi anons edilen ünlü şarkıcı iç çamaşırını... - Resim: 4

Ünlü rapçi anons sırasında tuvaletteydi ve koşarak sahneye gelip "Hayatımda en hızlı tuvaletimdi" yorumuyla seyircileri güldürdü.

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