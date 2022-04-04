Ödül törenine damga vuran anlar: Tuvaletteyken ismi anons edilen ünlü şarkıcı iç çamaşırını...
Son yılların yükselen yıldızlarından olan ünlü şarkıcı Doja Cat Grammy Ödül törenine damga vuran harekette bulundu.
64'üncü Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşti. 2 yıldır büyük özlem duyulan gecede ödüller sahiplerini buldu.
1 / 9
Geçtiğimiz günlerde Paraguay'da planlanan konserinin hava koşulları nedeniyle iptal olması sonrası hayranlarının tepkisinin ardından müziği bıraktığını açıklayan Doja Cat ödül için kırmızı halıda boy gösterdi.
2 / 9
Son yılların en popüler ismi olan ve şarkıları dinlenme rekorları kıran Doja Cat, en iyi ikili ya da grup performansı ödülü için sahneye anons edildi.
3 / 9
Ünlü rapçi anons sırasında tuvaletteydi ve koşarak sahneye gelip "Hayatımda en hızlı tuvaletimdi" yorumuyla seyircileri güldürdü.
4 / 9