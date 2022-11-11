Öğrencilerden genç öğretmene ahlaksız teklif!
ABD'nin Teksas eyaletinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Natasha Coldstone'un sosyal medya hesabından öğrencilerinin kendisine yönelik ahlaksız teklifine dair iddiası gündem oldu.
ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki coğrafya öğretmeni Natasha Coldstone, sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile ülkede gündem oldu.
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Instagram’dan yaptığı paylaşımlar ile de adından söz ettiren Coldstone, bazı öğrencilerinin babalarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğu öne sürdü. Genç öğretmen, bazı öğrencilerin babalarının çocukları daha iyi not alsın diye kendisiyle beraber olmayı teklif ettiğini öne sürdü.
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Coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Coldstone, TikTok hesabından paylaştığı videoda, daha önce defalarca ahlaksız teklifler aldığını söyledi.
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Öğretmen, ‘Her teklif aldığımda kenara bir dolar koysaydım şimdiye çoktan zengin olmuştum.” ifadelerinde bulundu.
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