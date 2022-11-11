Öğrencilerden genç öğretmene ahlaksız teklif!

Instagram’dan yaptığı paylaşımlar ile de adından söz ettiren Coldstone, bazı öğrencilerinin babalarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğu öne sürdü. Genç öğretmen, bazı öğrencilerin babalarının çocukları daha iyi not alsın diye kendisiyle beraber olmayı teklif ettiğini öne sürdü.