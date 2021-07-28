Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu aşkı bitti mi?
1,5 yıldır birlikte olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in ayrıldığı iddia edildi. Eyüboğlu'nun, sevgilisi Oğulcan Engin ile olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırdığı görüldü.
Evlenmeleri beklenen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.
Öte yandan Oğulcan Engin'in Instagram hesabında Ezgi Eyüboğlu ile çekildiği fotoğrafların duruyor olması ise kafaları karıştırdı. İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.
"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"
Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık iddiasına Engin ve Eyüboğlu'nun ne yanıt vereceği merak konusu oldu.
"ÇOK UTANMIŞTIM"
'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Ezgi Eyüboğlu, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde rol aldığı süreç hakkında çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.