Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu aşkı bitti mi?

"ÇOK UTANMIŞTIM"

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Ezgi Eyüboğlu, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde rol aldığı süreç hakkında çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.