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  4. Oğulcan Engin'den evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'a büyük şok!

Oğulcan Engin'den evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'a büyük şok!

Oğulcan Engin'in, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlilik kararı alan annesi Seda Sayan'a karşı çıktığı iddia edildi. Engin, annesinin 7 Mayıs'taki nikah törenine de katılmayacak.

Oğulcan Engin'den evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'a büyük şok! - Resim: 1

59 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisinden 25 küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, 7 Mayıs'ta Prag'da dünyaevine girecek. 

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Oğulcan Engin'den evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'a büyük şok! - Resim: 2

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in evlilik kararının ardından gözler sanatçının oğlu Oğulcan Engin'e çevrildi. 

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Oğulcan Engin'den evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'a büyük şok! - Resim: 3

Takvim'de yer alan habere göre, annesinin özel hayatıyla gündeme gelmesinden rahatsız olan Oğulcan Engin,  Sayan'a "Sessiz sedasız evlen'' diyerek şart koydu. 

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Oğulcan Engin'den evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'a büyük şok! - Resim: 4

Öte yandan 31 yaşındaki Oğulcan Engin'in, annesinin Prag'daki nikah törenine katılmama kararı aldı. 

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