Oğulcan Engin'den evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'a büyük şok!
Oğulcan Engin'in, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlilik kararı alan annesi Seda Sayan'a karşı çıktığı iddia edildi. Engin, annesinin 7 Mayıs'taki nikah törenine de katılmayacak.
59 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisinden 25 küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, 7 Mayıs'ta Prag'da dünyaevine girecek.
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in evlilik kararının ardından gözler sanatçının oğlu Oğulcan Engin'e çevrildi.
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Takvim'de yer alan habere göre, annesinin özel hayatıyla gündeme gelmesinden rahatsız olan Oğulcan Engin, Sayan'a "Sessiz sedasız evlen'' diyerek şart koydu.
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Öte yandan 31 yaşındaki Oğulcan Engin'in, annesinin Prag'daki nikah törenine katılmama kararı aldı.
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