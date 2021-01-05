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  3. 05 Ocak 2021 09:46

Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Son aylarda sürekli yan yana oldukları iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Ünlü çiftin, yılbaşında Alaçatı'da bir otelde olduğu öğrenildi.

Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Son aylarda sürekli yan yana oldukları iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Ünlü çiftin, yılbaşında Alaçatı'da bir otelde olduğu öğrenildi.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Çeşme'de gözlerden uzak tatil yapan sevgililerin otel çıkışında fotoğrafları çekilince ilk açıklama Demet Özdemir'den geldi.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le aşkını sosyal medyadan ilan etti!

TAKİBİ BIRAKTILAR
Bu açıklamasının ardından Özdemir'in arkadaş olduğu Koç'un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak, ünlü oyuncuyu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

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