Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le aşkını sosyal medyadan ilan etti!
Son aylarda sürekli yan yana oldukları iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Ünlü çiftin, yılbaşında Alaçatı'da bir otelde olduğu öğrenildi.
Son aylarda sürekli yan yana oldukları iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Ünlü çiftin, yılbaşında Alaçatı'da bir otelde olduğu öğrenildi.
Çeşme'de gözlerden uzak tatil yapan sevgililerin otel çıkışında fotoğrafları çekilince ilk açıklama Demet Özdemir'den geldi.
Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullandı.